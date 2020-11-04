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كورونا.. 118 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والإجمالي يرتفع بالصين

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كورونا.. 118 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والإجمالي يرتفع بالصين كورونا.. 118 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والإجمالي يرتفع بالصين
خلال 24 ساعة.. الصحة الصينية: استقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة

كورونا.. 118 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والإجمالي يرتفع بالصين

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 118 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 26925 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 474 حالة وفاة.

وسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 86.087 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة.كوريا الجنوبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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