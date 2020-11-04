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: نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات

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ترامب: نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات : نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات
قال: لن نسمح لهم بسرقتها.. وسألقي كلمة الليلة لإعلان الفوز

ترامب: نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ، إنه سيلقي اليوم الأربعاء خطاباً يعلن فيه فوزاً كبيراً.

وأضاف ترامب، عبر حسابه في تويتر: "حققنا انتصاراً كبيراً.. نقوم بعمل كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. لن نسمح لهم بسرقة الانتخابات.. لن نسمح لهم بالفوز".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن: "لست أنا أو ترامب من يعلن نتائج الانتخابات، لكني متفائل من النتيجة النهائية".

وانطلقت أمس الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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