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تعاملات الأربعاء.. الانتخابات الأمريكية تدفع النفط للارتفاع

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تعاملات الأربعاء.. الانتخابات الأمريكية تدفع أسعار النفط للارتفاع تعاملات الأربعاء.. الانتخابات الأمريكية تدفع النفط للارتفاع
ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي إلى 40.61 دولار للبرميل

تعاملات الأربعاء.. الانتخابات الأمريكية تدفع أسعار النفط للارتفاع

ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ يتابع المستثمرون النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وقبل الكشف عن بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.

وتواصل الحكومات اتخاذ قرارات لتشديد قيود الإغلاق تزامناً مع زيادة تفشي فيروس "كورونا"، وتعد إيطاليا والنرويج آخر المنضمين إلى قائمة الدول الأوروبية التي تنفذ تلك الإجراءات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 2.3%، إلى 40.61 دولار للبرميل، في الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.3% عند 38.54 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، انخفاض مخزونات الخام بنحو 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية