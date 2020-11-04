أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. الهند تسجّل 46254 إصابة جديدة والإجمالي يتجاوز 8 ملايين

Print
كورونا.. الهند تسجّل 46254 إصابة جديدة والإجمالي يتجاوز 8 ملايين كورونا.. الهند تسجّل 46254 إصابة جديدة والإجمالي يتجاوز 8 ملايين
الصحة الهندية: بلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 123 ألفاً و611 وفاة

كورونا.. الهند تسجّل 46254 إصابة جديدة والإجمالي يتجاوز 8 ملايين

سجّلت الهند 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و313 ألفاً و877 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 514 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 123 ألفاً و611 وفاة.

ووفقاً لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 533 ألفاً و787 شخصاً، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و656 ألفاً و478 شخصاً.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية