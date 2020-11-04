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خريطة أمطار الـ 36 ساعة المقبلة يرسمها الحصيني: هنا الهطولات

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خريطة أمطار الـ 36 ساعة المقبلة يرسمها الحصيني: هنا الهطولات خريطة أمطار الـ 36 ساعة المقبلة يرسمها الحصيني: هنا الهطولات
قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد

خريطة أمطار الـ 36 ساعة المقبلة يرسمها الحصيني: هنا الهطولات

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من اليوم حتى صباح غد الخميس على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.

وأضاف: من اليوم الأربعاء 3/18هـ، إلى صباح الخميس على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية والجوف وشرق المتوسط والعراق، ورياح على أجزاءٍ من الساحل الغربي والشمالية.عبدالعزيز الحصيني حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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