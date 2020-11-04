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يحصد الفوز في 14 ولاية مقابل 12 ولاية لمنافسه جو بايدن

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ترامب يحصد الفوز في 14 ولاية مقابل 12 ولاية لمنافسه جو بايدن يحصد الفوز في 14 ولاية مقابل 12 ولاية لمنافسه جو بايدن
من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التصويت خلال الساعات المقبلة

ترامب يحصد الفوز في 14 ولاية مقابل 12 ولاية لمنافسه جو بايدن

حصد الرئيس الأميركي دونالد ، الفوز في نتائج التصويت للانتخابات الرئاسية في ولايات: ويست فيرجينيا (5)، وتينيسي (11)، وأوكلاهوما (7)، وكنتاكي (8)، وإنديانا (11)، ونبراسكا (5)، ونورث داكوتا (3)، وساوث داكوتا (3)، وساوث كارولاينا (9)، وألاباما (9)، ولويزيانا (8)، وأركانسس (6)، وويومينغ (3)، وولاية ميسيسبي (6).

في المقابل، فاز منافسه الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، في ولايات: فيرمونت (3)، ونيويورك (29)، وماساتشوستس (11)، وواشنطن العاصمة (3)، وديلاوير (3)، ونيوميكسيكو (5)، وإلينوي (20)، وفرجينيا (13)، وماريلاند (10)، ونيوجيرسي (14)، وكونتيكت (7)، ورود آيلاند (4).

حتى الآن حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، على 131 صوتاً مقابل 92 صوتاً للرئيس ترامب، ويتطلب الفوز بالرئاسة الأميركية الحصول على 270 صوتاً.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التصويت في بقية الولايات خلال الساعات المقبلة.الرئيس الأميركي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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