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وفقًا للإجراءات الاحترازية.. جائزة جازان للتفوق والإبداع تتوِّج الفائزين غدًا

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وفقًا للإجراءات الاحترازية.. جائزة جازان للتفوق والإبداع تتوِّج الفائزين غدًا وفقًا للإجراءات الاحترازية.. جائزة جازان للتفوق والإبداع تتوِّج الفائزين غدًا
برعاية أمير المنطقة.. ويتنافس بها 358 مشاركًا بمشاركة من أبناء المنطقة

وفقًا للإجراءات الاحترازية.. جائزة جازان للتفوق والإبداع تتوِّج الفائزين غدًا

وقف الأمين العام لجائزة جازان للتفوق والإبداع على استعدادات اللجنة المنظمة لحفل الجائزة الذي يرعاه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء غد الأربعاء في دورتها الـ14؛ وذلك للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية من المستجد. وقد أنهت اللجنة ترتيباتها كافة لتتويج الفائزين بالجائزة.

وصرّح الدكتور أبو هادي بأنه للعام الثاني على التوالي تفتح جائزة جازان للتفوق والإبداع أبوابها للمبدعين والمبدعات من مختلف أنحاء ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالَي الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة؛ ليعتلوا منصات جازان للتكريم ضمن كوكبة من المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والعملية مع أبناء وبنات جازان.

وأوضح "أبو هادي" أن إحصاءات الجائزة في دورتها الرابعة عشرة أكدت تميز الجائزة وانتشارها؛ إذ تقدم للجائزة 358، منهم 161 مشاركًا و197 مشاركة، وبلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني للجائزة 19565 زائرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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