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تستضيف كأس السوبر الإسباني في يناير المقبل ..تعرف على مواعيد المباريات

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السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني في يناير المقبل ..تعرف على مواعيد المباريات تستضيف كأس السوبر الإسباني في يناير المقبل ..تعرف على مواعيد المباريات
بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد

السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني في يناير المقبل ..تعرف على مواعيد المباريات

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم برنامج بطولة كأس السوبر المحلية المقبلة، والتي ستُقام للمرة الثانية على التوالي في المملكة العربية .

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن مباريات البطولة ستجري في السعودية بين 13 و16 يناير المقبل، إذ تُقام أولى مباريات قبل النهائي، يوم الأربعاء، والمباراة الثانية من المربع الذهبي في اليوم التالي، ونهائي البطولة يوم السبت 16 من الشهر نفسه.

وسيُشارك في النسخة المقبلة ريال مدريد وبرشلونة، كبطل ووصيف الدوري على التوالي، وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد المتأهلان لنهائي مسابقة كأس الملك التي لم تكتمل بسبب .

ووقع الاتحاد الإسباني مع المملكة العربية السعودية عقدًا لاستضافة البطولة لمدة ثلاث سنوات، مقابل 120 مليون يورو، توزع نصفها على الأندية المشاركة.


وتوج ريال مدريد بلقب بطل النسخة الأخيرة لكأس السوبر الإسباني التي استضافتها السعودية، بفوزه على جاره أتليتيكو بركلات الترجيح 4-1.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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