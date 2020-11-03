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أمير القصيم يوجه بإيقاف مهرجان الإبل بـ"ضرية" لمخالفته الإجراءات الاحترازية

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أمير القصيم يوجه بإيقاف مهرجان الإبل بـ"ضرية" لمخالفته الإجراءات الاحترازية أمير القصيم يوجه بإيقاف مهرجان الإبل بـ"ضرية" لمخالفته الإجراءات الاحترازية
بعدما لوحظ من عدم الالتزام بما وجّه به بخصوص تطبيق البروتوكولات الوقائية لمواجهة كورونا

أمير القصيم يوجّه بإيقاف مهرجان الإبل بـ

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضرية بمنطقة القصيم؛ لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازات والبروتوكولات المتبعة لمواجهة .

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم، أحمد بن عبدالله الحصين، أنه نظرًا لما لوحظ من عدم الالتزام بما وجّه به أمير منطقة القصيم بخصوص تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجّهت بها القيادة -أيدها الله- في المهرجانات والمحافل العامة, وحرصًا من أمير المنطقة على سلامة المواطنين والمقيمين, صدر توجيهه بإيقاف المهرجان فورًا, والله ولي التوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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