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أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريع مستقبلية أبرزها "نادي الفروسية" بجنوب مكة

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تشتمل على منشآت تجارية ومبنى فندقي ومحطات وقود ومحال غاز

أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريع مستقبلية أبرزها

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة رغبتها في طرح الكثير من المنافسات الاستثمارية الإلكترونية لإنشاء الكثير من المشاريع، أبرزها مدينة فروسية جنوب مكة المكرمة.

وتفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة رغبتها في طرح منافسات استثمارية إلكترونية عامة مشتملة على منشآت تجارية، ونادي فروسية، ومبنى فندقي، ومحطات وقود، ومحال غاز.

وكذلك أعلنت رغبتها في طرح منافسة استثمارية إلكترونية لإنشاء واستثمار مبنى فندقي سكني تجاري إداري بشارع الحج - ميدان العدل، بمساحة إجمالية 2861م2.

كما أعلنت أمانة العاصمة المقدسة رغبتها في طرح منافسة استثمارية إلكترونية لإنشاء واستثمار مدينة فروسية بجنوب مكة المكرمة، على مساحة إجمالية 1,685,015م2.

ودعت من لديه الرغبة في الاستثمار إلى الاستفسار عن طريق الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية على هاتف ( 0125739555 ) - تحويلة (2695)، أو عن طريق البريد (mdagostani@holymakkah.gov.sa).

أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريع مستقبلية أبرزها

أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريع مستقبلية أبرزها

أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريع مستقبلية أبرزها

أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريع مستقبلية أبرزها

أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريع مستقبلية أبرزها

أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريع مستقبلية أبرزها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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