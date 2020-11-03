  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس الجزائري يصاب بـ "كورونا".. وحالته الصحية تتحسن

Print
الرئيس الجزائري يصاب بـ "كورونا".. وحالته الصحية تتحسن الرئيس الجزائري يصاب بـ "كورونا".. وحالته الصحية تتحسن
بعد 6 أيام من نقله إلى ألمانيا

الرئيس الجزائري يصاب بـ

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

ويوجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الأربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي، الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.

وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت قبل الماضي إدخال الرئيس تبون المستشفى بعد إصابة عددٍ من مستشاريه بفيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية