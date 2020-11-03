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"ابن حثلين" يدشن فندق "أنوفا الصياهد"

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يضم 230 غرفة ويقدم خدمات كبيرة لأهل الإبل

برعاية الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، دشن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن محمد المقبل، اليوم افتتاح فندق أنوفا الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة المحيطة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية.

وشدد "المقبل" على أن الاستثمار في قطاع الإبل بات جاذبًا لرؤوس الأموال نظير الدعم اللامحدود الذي يوليه رئيس مجلس الإدارة للقطاع، متوقعًا أن يشهد الاستثمار في قطاع الإبل المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، كشف مالك فندق أنوفا، فهاد بن متعب السبيعي، عن أنه تم رصد الطلب المتزايد على قطاع السكن في المهرجان نظير الإقبال الكبير من قِبل المشاركين والجماهير الحاضرة، كون المنطقة مكان تجمع لمُلاك الإبل طيلة أيام السنة، موضحًا أن دراسة الجدوى التي تمت للمشروع كشفت نموًا متزايدًا في الإقبال.

وأكد "السبيعي" حرصه والمستثمرين في قطاع الإبل على تقديم خدمات تنافسية، مضيفًا: "أتي هذا المشروع لرفع جودة الخدمات المقدمة من المستثمرين في قطاع الإبل، مما ينعكس على رفاهية الزائرين ومرتادي المهرجان من وجميع دول العالم وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها.

يُذكر أن فندق أنوفا استغرق إنشاؤه عامين بعد الانتهاء من التصاميم الأولية، ويضم 230 غرفة، إضافة إلى جانب قاعتين للاجتماعات ونادٍ صحي ويحتوي على منتزه بري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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