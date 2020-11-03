أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صور من المسجد الحرام تُظهر المعتمرين في المرحلة الثالثة للعودة التدريجية

Print
تضمنت السماح لـ 20.000 معتمر و60.000 مُصلٍّ في اليوم الواحد

صور من المسجد الحرام تُظهر المعتمرين في المرحلة الثالثة للعودة التدريجية

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مساء اليوم الثلاثاء صورًا، أظهرت المعتمرين في المرحلة الثالثة من العودة التدريجية، التي تضمنت السماح لـ 20.000 معتمر في اليوم الواحد و60.000 مُصلٍّ.

وتفصيلاً، انطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎ وخارجها الأحد الماضي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. ويتم في هذه المرحلة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.

صور من المسجد الحرام تُظهر المعتمرين في المرحلة الثالثة للعودة التدريجية

صور من المسجد الحرام تُظهر المعتمرين في المرحلة الثالثة للعودة التدريجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة 39 دولة إسلامية.. السعودية رئيساً لمجلس "SMIIC" لنهاية 2021

بمشاركة 39 دولة إسلامية.. السعودية رئيساً لمجلس "SMIIC" لنهاية 2021

بمشاركة 39 دولة إسلامية.. السعودية رئيساً لمجلس "SMIIC" لنهاية 2021

بمشاركة 39 دولة إسلامية.. السعودية رئيساً لمجلس "SMIIC" لنهاية 2021

قصة بائعة الورد السعودية أمل حكمي التي تفاعل معها الآلاف على مواقع التواصل

قصة بائعة الورد السعودية أمل حكمي التي تفاعل معها الآلاف على مواقع التواصل

قيادات الأولمبية السعودية تشارك في اجتماعات لجان الأولمبية الدولية

قيادات الأولمبية السعودية تشارك في اجتماعات لجان الأولمبية الدولية

شبكة عيون الإخبارية