صور من المسجد الحرام تُظهر المعتمرين في المرحلة الثالثة للعودة التدريجية

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تضمنت السماح لـ 20.000 معتمر و60.000 مُصلٍّ في اليوم الواحد

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مساء اليوم الثلاثاء صورًا، أظهرت المعتمرين في المرحلة الثالثة من العودة التدريجية، التي تضمنت السماح لـ 20.000 معتمر في اليوم الواحد و60.000 مُصلٍّ.

وتفصيلاً، انطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها الأحد الماضي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. ويتم في هذه المرحلة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.