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المحامي السابق لـ "" يصوّت لصالح "بايدن"

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المحامي السابق لـ "ترامب" يصوّت لصالح "بايدن" المحامي السابق لـ "" يصوّت لصالح "بايدن"
وصف مسلكه بـ"المشرق"

المحامي السابق لـ

ذكر مايك كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الثلاثاء أنه صوّت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "خمنوا ما فعلته اليوم.. مشرق وباكر". وأضاف وسم "بايدن هاريس"، في إشارة لتصويته للمرشح الديمقراطي، وفقًا لـ"سي إن إن" العربية.

وكان "كوهين" قد أعرب سابقًا عن استعداده لـ"الكذب والغش والتنمر" لخدمة رئيسه آنذاك دونالد ترامب للفوز بالانتخابات، والوصول للبيت الأبيض، لكنه انقلب عليه لاحقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية