منتدى الأبحاث الطبية الحادي عشر ينطلق غدًا برعاية وزير الحرس الوطني

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بمشاركة كبرى الشركات المطورة للقاح فيروس كورونا المستجد

ينطلق غدًا الأربعاء المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية، برعاية كريمة من الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، ويناقش هذا العام آخر المستجدات فيما يختص بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كبرى الشركات المطورة والمنتجة لهذا اللقاح.

كما سيستضيف المنتدى صفوة من الخبراء العالميين المتخصصين في هذا المجال من كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية. ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، إضافة إلى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

الجدير بالذكر أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين. وبالإمكان التسجيل والاطلاع على معلومات المنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني www.globalcovid19vaccines.com.