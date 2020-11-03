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يصيب روي فيتوريا مدرب النصر

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فيروس كورونا يصيب روي فيتوريا مدرب النصر يصيب روي فيتوريا مدرب النصر
انضم للمصابين السبعة

فيروس كورونا يصيب روي فيتوريا مدرب النصر

تأكدت اليوم إصابة مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا بفيروس كورونا بعد الفحوصات الأخيرة التي أجراها أفراد الفريق، وأكدت إيجابية عينة المدرب البرتغالي.

وانضم المدرب البرتغالي إلى قائمة أفراد الفريق المصابين بفيروس كورونا الذي تفشى بعد مواجهة الفريق في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي؛ إذ أصيب كل من (وليد عبد الله، عبد الرزاق حمدالله، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، عبد الله الخيبري، عبد العزيز الدوسري ويحيى الشهري).

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن جميع لاعبي النصر وأفراد الطاقمَين الإداري والفني خضعوا لفحص جديد صباح اليوم الثلاثاء، وكانت النتيجة إيجابية للمدرب فيتوريا؛ وبذلك سيغيب عن تدريبات الفريق الفترة القادمة، على أن يقود مساعد المدرب تمارين الفريق حتى عودته.

وسيتم عزل فيتوريا بحسب البروتوكولات المنصوص عليها من قِبل وزارة الصحة، على أن يكون هناك فحص جديد لبقية اللاعبين خلال الساعات المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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