أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. القبض على مشتبه بضلوعه في هجوم فينا

Print
بالفيديو .. القبض على مشتبه بضلوعه في هجوم فينا .. القبض على مشتبه بضلوعه في هجوم فينا
اعتقل على مسافة ساعتين بالسيارة من العاصمة

بالفيديو .. القبض على مشتبه بضلوعه في هجوم فينا

قبضت السلطات النمساوية على شخص يشتبه بضلوعه في الهجوم الإرهابي الذي خلف أربعة قتلى في العاصمة فينا، مساء أمس، بحسب ما ذكرت صحيفة "كرونين زيتونج" النمساوية، اليوم (الثلاثاء).

وبينت "كرونين زيتونج" أن التوقيف جرى في مدينة لينتز الواقعة على مسافة تناهز ساعتين بالسيارة من فينا، دون إطلاق نار.

ووفقاً لـ " اليوم"، نشر على "يوتيوب" ذكر أنه لعملية الاعتقال في لينتز.

وشهدت الأحياء المركزية لفينا، أمس سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي.

ووصف مستشار النمسا سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

بالفيديو.. عرس يمني يُفزع الحوثيين والميلشيا تفض الحفل

بالفيديو.. عرس يمني يُفزع الحوثيين والميلشيا تفض الحفل

لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

شبكة عيون الإخبارية