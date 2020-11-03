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أول بائعة خضار وفواكه بالمنطقة الشرقية تشجع النساء على خوض المجال

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قالت: أحببت خوض التجربة والتحدي لأن الكل من حولي يقول إنه يناسب أكثر الرجال

أول بائعة خضار وفواكه بالمنطقة الشرقية تشجع النساء على خوض المجال

شجّعت أول بائعة خضار وفواكه بالمنطقة الشرقية، "زينب العبكري"، النساء الدخول في هذا المجال رغم صعوبته على المرأة، معتبرة أن النجاح حالفها بسرعة في مشروعها بدعم أسرتها وزوجها وكذلك تشجيع الزبائن، موضحة أن "منتجات الخضار والفاكهة جزء من احتياجات المنزل اليومية الضرورية والأساسية".

وأكدت البائعة "العبكري" من سيهات لبرنامج "صباح " قبولها للتحديات والصعوبات في خوض التجربة الجديدة مبينة أنها تسعى للإنجاز والنجاح، لافتة إلى أهمية إجراء دراسة جدوى للمشروع والبحث عن أفضل الخيارات.

وأضافت: "هذا المشروع ليس سهلاً، خصوصاً للمرأة، فأحببت خوض هذه التجربة والتحدي؛ لأن الكل من حولي يقول إنه يناسب أكثر الرجال".

وأشارت "العبكري" إلى أنها بدأت مشوارها في هذا المشروع باستخراج السجل التجاري والحصول على رخصة البلدية، مشيرة إلى نجاحها خلال في الأربعة أشهر الماضية في كسب زبائن للمحل متخذة شعار "اطلب طلب يصلك".

وأضافت: "أعمل بالمحل من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساء، وقبيل إغلاقه أفتش جميع المنتجات لأبادر بتسديد العجز والنقص؛ لأن الإقبال أكثر على الطازجة".

وأعربت عن شكرها لأسرتها وزوجها لدعمه في تأسيس مشروعها من خلال عباراته اليومية التشجيعية التي كانت تشحذ وتحفز همتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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