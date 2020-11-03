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الاردن يسجل رقم قياسي باصابات كورونا تجاوز 5800 اصابة و 47 وفاة

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الاردن يسجل رقم قياسي باصابات كورونا تجاوز 5800 اصابة و 47 وفاة الاردن يسجل رقم قياسي باصابات كورونا تجاوز 5800 اصابة و 47 وفاة

جي يب سي نيوز :-  سُجِّلت  في الاردن 5877 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3361) في محافظة العاصمة عمّان.
- (623) في محافظة إربد، منها (290) في الرمثا.
- (197) في محافظة معان، منها (12) في البترا.
- (107) في محافظة العقبة.
- (75) في محافظة جرش. 
- (58) في محافظة الطفيلة. 
- (884) في محافظة الزرقاء.
- (294) في محافظة البلقاء.
- (108) في محافظة عجلون.
- (87) في محافظة الكرك.
- (75) في محافظة المفرق.
- (8) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (81,743) حالة.
- سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (913) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (217) حالة، فيما غادرت (118) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,693) حالة، منهم (289) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (33,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,913,801) فحصاً.


إجراءات أخرى:


• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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