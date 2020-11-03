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بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
طرح "الحماد" يخطف الأضواء بمزاد الصقور.. والحصاد 7 شواهين بـ846 ألفًا
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة"
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:38 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
DMC
مساء dmc - محافظة الجيزة توقع الحجز الإداري على منشأة قامت بالترويج والكتابة على جدران الأعمدة
DMC
DMC
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 12:55 صباحاً
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