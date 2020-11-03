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"الأرصاد" تنبِّه الجوف ومكة والمدينة: أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بمدى الرؤية

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"الأرصاد" تنبِّه الجوف ومكة والمدينة: أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بمدى الرؤية "الأرصاد" تنبِّه الجوف ومكة والمدينة: أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بمدى الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الجوف أنها تشهد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 03.30 من فجر الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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