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.. أكاديمي أردني: ما قدمته في "كورونا" محل فخر لكل مَن يعيش هنا

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بالفيديو.. أكاديمي أردني: ما قدمته السعودية في "كورونا" محل فخر لكل مَن يعيش هنا .. أكاديمي أردني: ما قدمته في "كورونا" محل فخر لكل مَن يعيش هنا
في حديث لـ"سبق" منوهاً بالخدمات التي تقدم لزائري المسجد النبوي وأثنى على القيادة

بالفيديو.. أكاديمي أردني: ما قدمته السعودية في

وصف أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة طيبة الدكتور أيمن بن محمد الذيابات جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا والحرص على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين بالجبارة والمشكورة، مؤكداً أن بذلت الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة الإنسان تحقيقاً لمقاصد الشريعة.

وقال عبر مقطع وثقه الإعلامي عبدالله العنزي في الحرم النبوي إن ما قامت به المملكة محل فخر واعتزاز لكل من يعيش هنا على أرض المملكة بلاد الحرمين منبع الرسالة ومهوى أفئدة مليار ونصف المليار مسلم بالعالم.

وأكد " الذيابات " أن المتابع لقرارات المملكة في جائحة كورونا يدرك عظمة السعودية وحرص قيادتها على صحة وسلامة الإنسان، مبيناً أن قرار تعويض أسر المتوفين من كورونا بـ500 ألف ريال هو قرار حكيم برهن للعالم إنسانية الملك سلمان.

ونوه الدكتور " أيمن الذيابات" في ختام حديثه لسبق بالجهود التي تقدمها رئاسة الحرمين الشريفين في توفير كافة وسائل السلامة والراحة لينعم المصلين بالطمأنينة والخشوع في ظل جائحة كورونا، مشيداً بحرص العاملين بالحرم النبوي على تطبيق البروتوكولات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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