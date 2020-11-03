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"إسلامية جازان" تطلق ملتقى الأمن الفكري النسائي الثاني الافتراضي.. اليوم

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برعاية آل الشيخ ويتضمن محاضرات لداعيات وورشتين لحماية الأسرة من الفكر الضال

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان ملتقى الأمن الفكري النسائي الافتراضي الثاني عبر برنامج الزوم والذي سينطلق مساء اليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية بمحاضرتين الأولى بعنوان (مفهوم الأمن الفكري) للداعية منيرة بنت عبد العزيز آل الشيخ في السابعة والنصف وأخرى بعنوان (الأمن الفكري ومسؤولية الأسرة تجاهه) للداعية منى بنت محمد المديهيم في التاسعة مساءً.

وتتحدث الداعية عائشة بنت سعيد القحطاني عن (مسؤولية الأسرة في تحصين الأولاد من الانحراف الفكري) في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1442هجرية, والساعة الثامنة تلقي الداعية منى بنت سعيد الغامدي محاضرة عنوانها (دور المرأة في تحقيق الأمن الفكري) .

ويوم الخميس التاسع عشر من الشهر نفسه محاضرتان تبدأ الأولى في تمام السابعة والنصف بعنوان (سمات الفكر الضال وكيفية الوقاية منها) تلقيها الداعية عائشة بنت حسن نجمي, والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً بعنوان (وسائل تحقيق الأمن الفكري) تلقيها الداعية مريم بنت عبد الله باقازي.

ويوم الجمعة العشرون من شهر ربيع الأول 1442 هجرية تبين الداعية تهاني بنت عوض الشمري (أساليب الجماعات الحزبية في خراب الأمن) في تمام الساعة السابعة مساءً, وآخر محاضرات هذا الملتقى بعنوان (نعمة الأمن وواجبنا نحوها) تلقيها الداعية أمل بنت محمد كيلاني في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما أن هناك ورش عمل مصاحبة لهذا الملتقى الفكري أولها بعنوان (دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من الانحرافات الفكرية) للداعية إيمان بنت عبد العزيز الشلفان في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية والثانية بعنوان (مصادر المعلومات وأثرها في تكوين الفكر) للداعية جيهان بنت محمد السراج في التاسعة من مساء الخميس التاسع عشر من ربيع الأول 1442 هجرية وأخيرًا دورة تدريبية (كيف نحمي أبناءنا من الانحراف الفكري) للمدربة الأستاذة بدرية بنت عبد الله الغامدي.

ويأتي هذا الملتقى لبيان أهداف من يحملون الأفكار المنحرفة وأرباب الأحزاب في تدمير وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية التي بنيت عليها منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه كما يهدف هذا الملتقى لحماية الفتيات من الانجراف خلف الأهواء واتباع هؤلاء المخربين والحزبيين الإرهابيين.

جاء ذلك في تصريح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي شدد على الالتزام بجماعة المسلمين الذين ينتهجون منهج أهل السنة والجماعة المنهج المعتدل القويم البعيد كل البعد عن أهل الزيغ والفساد كما وجّه فضيلته الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على رعايته لهذا الملتقى وعنايته بكل برامج الفرع الفكرية والعلمية والشرعية.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لبرامج سابقة أقيمت في العام الماضي والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وحضورًا مشرفًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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