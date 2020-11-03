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الإطاحة بشخصَيْن ظهرا بمقطع يطلقان النار في الهواء بأحد أحياء الرياض

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الإطاحة بشخصَيْن ظهرا بمقطع فيديو يطلقان النار في الهواء بأحد أحياء الرياض الإطاحة بشخصَيْن ظهرا بمقطع يطلقان النار في الهواء بأحد أحياء الرياض
"الكريديس": جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة

الإطاحة بشخصَيْن ظهرا بمقطع فيديو يطلقان النار في الهواء بأحد أحياء الرياض

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين الأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية ـ بفضل الله ـ عن تمكُّن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقَي النار، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما. وقد جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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