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المملكة تقرر العزل الصحي لمدة 3 أيام لمعتمري الخارج قبل أداء العمرة

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من أجل سلامتهم.. قبل التوجه للمسجد الحرام

المملكة تقرر العزل الصحي لمدة 3 أيام لمعتمري الخارج قبل أداء العمرة

يخضع المعتمرون القادمون من خارج من أجل أداء العمرة للعزل الصحي لمدة ثلاثة أيام في الفنادق المخصصة لذلك بمكة المكرمة، قبل التوجه للمسجد الحرام لأداء العمرة.

ووصل أول فوج من المعتمرين من دولة باكستان لأحد الفنادق بمكة المكرمة مساء اليوم، وتقرر إخضاعهم للعزل الصحي لمدة ثلاثة أيام من أجل سلامتهم قبل التوجه للمسجد الحرام لأداء العمرة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن.

وعلى صعيد متصل، تستمر الاستعدادات من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لاستقبال الأفواج من خارج السعودية مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة تدريجيًّا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة ضيوف الرحمن من المستجد.‏

والمرحلة الثالثة تتمثل في العودة للعمرة التدريجية التي انطلقت اليوم، ويتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وبدأت اليوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصلٍّ في اليوم.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ (٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي السعودية، بنسبة بلغت (٣٠) % من الطاقة الاستيعابية. عقبها المرحلة الثانية التي تمكّن من أداء الصلاة في الحرم المكي لـ(٤٠) ألف مصلٍّ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (٧٥) % من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما تم السماح بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

المملكة تقرر العزل الصحي لمدة 3 أيام لمعتمري الخارج قبل أداء العمرة

المملكة تقرر العزل الصحي لمدة 3 أيام لمعتمري الخارج قبل أداء العمرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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