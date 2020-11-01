كليات الأفلاج تُدرّب 40 خريجًا على "فن القيادة وريادة الأعمال"

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تهدف لتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة

أقام نادي ريادة الأعمال بكليات جامعة الأمير سطام في محافظة الأفلاج، دورة تدريبية للطلاب الخريجين تحت عنوان "فن القيادة وريادة الأعمال".

وتهدف الدورة التي نفذها الأستاذ المشارك بقسم إدارة الأعمال الدكتور حسب الرسول التوم، نحو 40 طالبًا متوقع تخرجهم، إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة ليصبحوا رواد أعمال المستقبل، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، وتعزيز الثقة لدى الطلاب ومساعدتهم على بناء شخصياتهم، والعمل على بناء منظومة مهارات رائد وصانع الأعمال وتحكيمها، وتحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلاب.

ولاقت الدورة استحسانًا من الطلاب الحضور، واتسمت بالنقاش الموضوعي المثمر، كما عرض بعض الطلاب أفكارهم الريادية والإبداعية بصورة نالت استحسان الجميع.