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"تقنية تعليم عسير" تحصد المركز الأول في جائزة الكيان الذهبي

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"الجوني": تستهدف تكريم الإنجازات والتعريف بأفضل الأفكار المبدعة

حققت إدارة تقنية المعلومات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المركز الأول في جائزة الكيان الذهبي، وإدارة التطوير المهني والتعليمي "بنات" المركز الثاني، فيما حصلت إدارات شؤون المعلمين على المركز الأول والطفولة المبكرة على المركز الثاني، والتوجيه والإرشاد "بنات" على المركز الثالث في فئة الإدارات المنجزة.

وقال مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني: إن الجائزة تهدف إلى تكريم ودعم وتقدير الإنجازات والمبادرات، والتعريف بأفضل الأفكار المبدعة والممارسات الإدارية المتميزة والمبادرات الرائدة في مختلف المجالات الإدارية وتسليط الضوء عليها من أجل تعميم الاستفادة منها، إضافة إلى تشجيع الإدارات على الارتقاء بأدائها وتحسين خدماتها وتجويد منتجاتها ومخرجاتها بما يصب في مصلحة المستفيد، ووضع آليات لقياس الإبداع والتميز وفقاً للمعايير المتعارف عليها في مجالات الإدارة المختلفة.

وأكد أن الجائزة تستهدف أيضًا إذكاء روح التنافس وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الإدارات من أجل تطوير الأداء وابتكار أساليب جديدة، ورعاية المبادرات المتميزة وتشجيعها ورصدها بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات والاقتراحات في كافة المجالات.

يشار إلى أن عدد الإدارات المتقدمة للجائزة بلغ 28 إدارة، وسيتم التوسع في مجالاتها في دورتها الثانية للفصل الدراسي الثاني المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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