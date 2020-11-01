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"تعليم عفيف" يعلن بدء استقبال طلبات التحويل لـ "الطلاب المنتسبين"

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"تعليم عفيف" يعلن بدء استقبال طلبات التحويل لـ "الطلاب المنتسبين" "تعليم عفيف" يعلن بدء استقبال طلبات التحويل لـ "الطلاب المنتسبين"
للدارسين بالفترات النهارية أو الليلية بالفترة من 17 إلى 25 ربيع الآخر

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب المنتسبين والراغبين بالتحويل إلى الدراسة عن طريق الانتساب من الدارسين في الفترات النهارية أو الليلية لهذا العام 1441/ 1442هـ.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم أنه يتوجب على الطلاب الراغبين الدخول على الرابط ( https://forms.gle aVrkzP4xQFdeoKXK8 ) وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 17 / 3 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 25 / 3 / 1442هـ، على أن ترسل الاستمارة على البريد الإلكتروني ‪exam@afifgov.com قبل نهاية الموعد المحدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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