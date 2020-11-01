أخبار عاجلة

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غداً في جدة.. قاعة تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021

Print
غداً في جدة.. قاعة السعودية تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021 غداً في جدة.. قاعة تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021

غداً في جدة.. قاعة السعودية تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2020-2021، برعاية الناقل الرسمي للكرة ، وستُجرى غداً الاثنين مراسم القرعة، وذلك بقاعة السعودية للاحتفالات بجدة.

وتنطلق القرعة في السادسة والنصف مساءً بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هم: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة.

ويأتي إقامة القرعة في مقر الخطوط السعودية تقديراً من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

غداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية

غداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة

شبكة عيون الإخبارية