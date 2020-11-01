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بالصور.. فتاة سعودية توثق أيقونة الصحراء وأحداثها.. هنا التفاصيل

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بنيت من مئات السنين حول المزارع المنتشرة على ضفاف وادي "حنيفة"

بالصور.. فتاة سعودية توثق أيقونة الصحراء وأحداثها.. هنا التفاصيل

تعد "الدرعية التاريخية" بطرازها المعماري الأثري وجدرانها الطينية المقوسة أحد أهم محاضنِ الثقافة والتجارة في المملكة العربية .

وتقع "الدرعية" على الأطراف الشمالية الغربية للعاصمة الرياض؛ حيث شيدت حول المزارع المنتشرة على ضفاف وادي "حنيفة" في عام 1446 ميلادي وفقًا لهيئة تطوير بوابة الدرعية وكانت واحة تاريخية على طريق الحج والتجارة يستهدفها المسافرون من شرق وشمال شبه الجزيرة العربية إلى مكة والمدينة.

وأوضحت نجلاء الخليفة، وهي مصورة سعودية مهتمة بتوثيق التراث العمراني؛ أن الدرعية تعد من المواقع التاريخية الهامة التي شهدت العديد من الحقب التاريخية حسب موقع (سي ان ان).

وأشارت الخليفة إلى أن "حي الطريف" الذي يقع في قلب "الدرعية" هو موقع أثري أدرج ضمن قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي منذ عام 2010.

ويعد "حي الطريف" من أبرز معالم "الدرعية"؛ إذ يضم أهم قلاعها ومبانيها، بالإضافة إلى كونه منطقة حكم الدولة السعودية الأولى حين أعلن عام 1745 عاصمة للبلاد. ويضم حي الطريف الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر الساحات والأزقة والأبراج التي تعرض العمارة النجدية وتعكس أساليب الحياة التقليدية للسعودية.

وحرصت الخليفة على توثيق الطراز العام للبيت النجدي القديم الذي يعكس أساليب الحياة التقليدية للسعودية، وكذلك "قصر سلوى" الذي يعد أكبر مبنى في حي الطريف ويمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع وهو قصر يعود تاريخه إلى أوائل القرن الثامن عشر، ويتمتع بأهمية تاريخية كبيرة؛ إذ يعد موطنًا لحكام الدولة السعودية الأولى.

بالصور.. فتاة سعودية توثق أيقونة الصحراء وأحداثها.. هنا التفاصيل

بالصور.. فتاة سعودية توثق أيقونة الصحراء وأحداثها.. هنا التفاصيل

بالصور.. فتاة سعودية توثق أيقونة الصحراء وأحداثها.. هنا التفاصيل

بالصور.. فتاة سعودية توثق أيقونة الصحراء وأحداثها.. هنا التفاصيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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