أخبار عاجلة

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي يعتقد أن الأردن ما زال في موجة الفيروس الأولى

Print
رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي يعتقد أن الأردن ما زال في موجة الفيروس الأولى رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي يعتقد أن الأردن ما زال في موجة الفيروس الأولى

جى بي سي نيوز  -  : يعتقد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي سعد الخرابشة، أن الأردن ما زال في الموجة الأولى المتعلقة بانتشار المستجد في الأردن، في الوقت الذي تلامس فيه حصيلة الإصابات الإجمالية حاجز 70 ألف إصابة.

وقال الخرابشة وهو وزير صحة أسبق  :  "يبدو أن الأردن مازال في الموجة الأولى، وأعتقد أننا دخلنا الموجة الأولى الفعلية أواخر شهر آب/أغسطس ... يبدو أننا دخلنا فعليا الموجة الحقيقية بعد الانفتاح الذي حصل بعد شهر آب/أغسطس".

ورأى أن الأردن كان يتعامل مع حالات وافدة مصابة بالفيروس ومخالطيهم في الفترة الممتدة من آذار/مارس وحتى آب/أغسطس.

واستعرض الخرابشة مؤشرات وبائية، وقال إن معدل الإصابة التراكمي لكل مليون نسمة في الأردن هو 6771 إصابة وبترتيب متوسط مقارنة بدول العالم، مقابل معدل وفيات لكل مليون نسمة يبلغ 75 وفاة وبترتيب 98 بين دول العالم.

وأشار إلى أن معظم الوفيات بين المصابين بالفيروس حصلت في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وقال "يبدو أن الزيادة المطردة في عدد الحالات أدت إلى هذه الزيادة في الوفيات".

وتحدث الخرابشة عن "وفرة" في عدد الأسرة المخصصة لمرضى الفيروس، إذ يبلغ عددها 4042 سريرا في 57 مستشفى ونسبة الإشغال فيها حتى الجمعة 27%.

وذكر الخرابشة أن أسرة العناية الحثيثة المخصصة لمرضى كورونا فقط يبلغ عددها نحو 455 سرير وبنسبة إشغال 58% ، وفق المملكة . 

وأوضح أن من "حسن طالع" الأردن أن أكثر من 90% من الإصابات المسجلة يوميا بدون أعراض أو تظهر عليها أعراض بسيطة جدا ولا تحتاج للإدخال إلى المستشفيات.

واضاف : "5% - 5.5% من الحالات اليومية بحاجة للدخول إلى المستشفيات ... ووضع المستشفيات جيد".

ورأى وزير الصحة الأسبق أن الوضع "مقلق" في الأردن ودول أخرى في العالم منها دول أوروبية.

وقال الخرابشة إن أكثر ما "يرعبه ويقلقه" هي الحالات المرضية المعزولة منزليا، نظرا لعدم مناسبة منازل مصابين بالفيروس للالتزام وتطبيق شروط العزل المنزلي الصحية.

ورأى أن الحل هو تكثيف الرصد الوبائي والمتابعة لتلك الحالات في المنازل، حتى "لا تصبح تلك الحالات بؤرا ساخنة لنشر العدوى".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

شبكة عيون الإخبارية