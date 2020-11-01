"تطبيق SMASCO" الجديد يوفر خصم 50% على خدمات العمالة المنزلية بقيمة خصم مليوني ريال سعودي

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"متجر هواوي" يستمر بالنمو مع إضافة التطبيق الأحدث في سوق التطبيقات

أعلن متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery عن أحدث إضافة إلى مجموعته المتنامية من التطبيقات، مع إطلاق تطبيق SMASCO الجديد، والذي يوفر خصمًا خاصًا بنسبة 50% لمرة واحدة فقط على خدمات تنظيف المنزل للعملاء الجدد.

ويتوفر هذا العرض الخاص لأول 20 ألف مستخدم، مما يعني أن قيمة الخصم الإجمالية تبلغ مليوني ريال سعودي.

وسيتلقى المستخدمون رمزاً ترويجياً خاصاً للسماح لهم بالتأهّل لكسب الخصم، وستتوفر القسيمة بحلول 1 نوفمبر 2020 وستنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر 2020.

وسيتمكن مستخدمو أجهزة هواوي في جميع أنحاء المملكة من الاستفادة من خدمة "راحة" المبتكرة في تطبيق SMASCO، والتي توفر عمال التنظيف المنزلي المدربين والمؤهلين بنظام مأجور بالساعة.

وبمجرد الحجز من خلال التطبيق، ستصل العاملة إلى منزل العميل بناءً على موعد الحجز المتفق عليه، وستكون العاملات مدربات جيداً، وسيعملن بكفاءة وموثوقية عند القيام بالمهام المنزلية مثل التنظيف والكيّ والغسيل.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعيّن على المستخدم التسجيل أولاً عبر تطبيق SMASCO، ومن ثم الحجز وتحديد تاريخ ووقت الحجز والدفع مقابل الخدمة في أقل من دقيقة.

ويعتبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery منصة توزيع التطبيقات الرسمية لشركة هواوي، وهو أحد أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات في العالم، ويتميز بمجموعة واسعة من التطبيقات المحسّنة التي تجمع بين إمكانات أجهزة وبرامج هواوي الفريدة لتوفير تجربة مستخدم مبتكرة.

ويعمل المتجر حاليًا على تلبية الاحتياجات المتنوعة لدى 490 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة/منطقة. ووصل عدد تنزيلات تطبيقات المستخدم خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 261 مليار مرة، مما يؤكد على نمو شعبية سوق التطبيقات هذه بين المستخدمين.

وانضم حتى الآن 1.8 مليون مطور على مستوى العالم إلى منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة، وتم دمج أكثر من 96 ألف تطبيق مع HMS Core في جميع أنحاء العالم لتزويد المستخدمين بتجارب استخدام أكثر تميزاً.

وتتمثل إحدى الأولويات الأساسية لدى متجر تطبيقات AppGallery في تلبية الاحتياجات المتنوعة لدى المستخدمين في مختلف المناطق وتزويدهم بخدمات التطبيقات ذات الصلة والجودة العالية.

وتُعد "الإستراتيجية العالمية والمحلية" لمتجر تطبيقات AppGallery نهجاً مبتكراً لتوفير قوائم التطبيقات التي تمنح المستخدمين تجربة محسّنة من خلال التركيز على التطبيقات المحلية الشائعة.

ويتوفر تطبيق SMASCO للتنزيل عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery الآن من خلال الرابط: https://bit.ly/37QllXo.