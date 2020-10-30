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إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:09 صباحاً
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:57 صباحاً
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
قرع أجراس كنيسة في باريس تكريما لضحايا هجوم نيس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 30 أكتوبر 2020 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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