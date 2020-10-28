التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية.. ورشة عمل نظمتها غرفة مكة بالتعاون مع وزارة الحج

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ركزت على مراحل رحلة ضيف الرحمن الاستثنائية في نقاط الخدمة والضوابط والمعايير والآليات

نظمت غرفة مكة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ورشة عمل افتراضية؛ تحت عنوان "التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية"، وتحدث فيها الدكتور عمرو رضا المداح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، ومازن غازي درار عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية.

وكانت محاور الورشة، قد ركزت على: التعريف بالإجراءات الاحترازية في العمرة الاستثنائية لموسم 1442هـ، ومراحل رحلة ضيف الرحمن الاستثنائية في نقاط الخدمة، والضوابط والمعايير والآليات، والفرص المتاحة لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال نموذج العمرة الآمنة.

وصدر الأمر السامي الكريم رقم (6460) بالسماح لمعتمري الخارج بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا وفق خطة آمنة ودقيقة ومحكمة، يراعى فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في أجواء آمنة وصحية؛ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

وقامت وزارة الحج والعمرة بإصدار ضوابط وآليات العمرة الاستثنائية لهذا العام 1442هـ، وحددت فيها جميع متطلبات أداء العمرة وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، ودور شركات ومؤسسات العمرة السعودية ووكلاء السفر المرخصين من خارج المملكة العربية السعودية مع كل الجهات المعنية؛ وفق نموذج آمن للعمرة والزيارة لهذا الموسم الاستثنائي.

وجنّدت وزارة الحج والعمرة جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، وحرصت الوزارة -ممثلة في الجهات المعنية- على الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجاءت البروتوكولات الصحية والآمنة على الاستقبال المنظم من منافذ الوصول، والنقل عبر وسائط معتمدة من النقابة العامة للسيارات، مع مراعاة ضوابط العمرة لكل مجموعة، وقادة مجموعات مرافقين لضيوف الرحمن في كامل برنامج الرحلة، وتوفير فنادق معتمدة ووفق ضوابط إجراءات احترازية تراعي سلامة ضيوف الرحمن، ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات التنظيمية.