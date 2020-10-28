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كورونا والمسؤولون الإيرانيون.. رئيس البرلمان آخر المنضمين للقائمة

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كورونا والمسؤولون الإيرانيون.. رئيس البرلمان آخر المنضمين للقائمة كورونا والمسؤولون الإيرانيون.. رئيس البرلمان آخر المنضمين للقائمة
زار الخميني.. والبرلمان سجّل 40 إصابة بين النواب منذ تفشي الجائحة

كورونا والمسؤولون الإيرانيون.. رئيس البرلمان آخر المنضمين للقائمة

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إصابته بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي.

وكتب قاليباف صباح اليوم الأربعاء عبر "تويتر": "لقد أصيب أحد أعضاء مكتبي بكورونا؛ لذا أجريت التحاليل عند منتصف ليلة أمس وأثبتت إصابتي بالفيروس".

وأكد قاليباف أنه دخل الحجر الصحي، وأنه سيتابع أعماله من هناك.

كان رئيس البرلمان قد زار مشفى الإمام الخميني، في 5 أكتوبر الجاري، وتحدث إلى مصابين بكورونا في غرفة العناية المركزة؛ مما أثار انتقاد مسؤولين في ؛ وهو ما دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إلغاء اجتماع معه كان مقررًا في اليوم التالي؛ تخوفًا من انتقال الفيروس إليه وفق " اليوم".

وأصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين بالفيروس، من بينهم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية؛ إلا أنهم تماثلوا للشفاء.

وفي البرلمان سُجلت نحو 40 إصابة بين النواب، منذ تفشي الجائحة؛ حيث توفي ثلاثة منهم. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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