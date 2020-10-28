أخبار عاجلة

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية -
رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان -
في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة -
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين -
شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة -
الأول من نوعه.. مجموعة العشرين تعلن إنشاء الصندوق الدولي للمتانة الحضرية -
أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً -
شاهد .. "ريم الحازمي" قنّاصة الشمال تعشق القنص طمعاً بغُنم أغلى الطيور المهاجرة -
اختيار "إبراهيم المطيري" كأول حكم سعودي دولي للرماية -
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

القوصي: الأهلي سيتأثر بغياب فتحي عن النهائي.. ولو كنت مسؤول مكنتش هرجعه الأهلي تاني.. وتعليق الخضري

Print
مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع رمضان السيد نجم الأهلي السابق في حوار خاص مع أحمد شوبير

ملعب ONTime - لقاء ممتع مع رمضان السيد نجم الأهلي السابق في حوار خاص مع أحمد شوبير

ملعب ONTime - أسئلة سريعة وقوية من أحمد شوبير لـ رمضان السيد "أتمني حصول الأهلي على بطولة إفريقيا"

ملعب ONTime - أسئلة سريعة وقوية من أحمد شوبير لـ رمضان السيد "أتمني حصول الأهلي على بطولة إفريقيا"

ملعب ONTime - رأي رمضان السيد في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادًا لمباراتي توجو

ملعب ONTime - رأي رمضان السيد في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادًا لمباراتي توجو

ملعب ONTime - رمضان السيد: لو نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك هتكون أفضل مباراة في التاريخ

ملعب ONTime - رمضان السيد: لو نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك هتكون أفضل مباراة في التاريخ

شبكة عيون الإخبارية