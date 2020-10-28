خسائر فادحة للحوثي.. الجيش اليمني يحرر مساحات شاسعة بالجوف ومأرب وصنعاء

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"مجلي" ثمّن دعم قوات التحالف بقيادة السعودية لتحقيق المكاسب في المعارك

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، أن العمليات القتالية الهجومية التي نفذتها بمشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الجيش الوطني واصل عملياته الهجومية الثلاثاء، مضيفًا أنها "قائمة على تكتيكات نوعية هجومية، مستخدمًا أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، وقد نجحت في استنزاف عناصر وتعزيزات الميليشيا الحوثية".

وأشار العميد" مجلي" إلى أن العمليات الهجومية "جاءت بعد إحداث ثغرات في دفاعات الميليشيات الحوثية طيلة الأيام الماضية في جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبهات المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق في نهم شرق صنعاء"، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

ووصف مجلي التقدم الميداني الذي حققته قوات الجيش الثلاثاء في محافظة الجوف بأنه "استراتيجي"، وتم في عدة جبهات قتالية أهمها جبهة النضود، لافتًا إلى أن قوات الجيش حررت عددًا من التلال الجبلية الحاكمة، شرق منطقة المرازيق، واستعادت جبال دحيضة بشكل كامل. وفي جبهة الريان، تم استكمال تحرير سلسلة جبال النسرين والعريم.

وأضاف أن قوات الجيش في جبهة الخنجر واصلت زحفها والسيطرة على مواقع جديدة غربًا، بعد تحريرها في معارك اليومين الماضيين مواقع "خليف الغمارة" وما يجاورها.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، تواصل عملياتها الهجومية هي الأخرى، مكبدةً الميليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

وثمّن مجلي دعم دول تحالف الشرعية بقيادة السعودية في تحقيق المكاسب في المعركة، وتقديم الدعم اللوجيستي المستمر للجيش الوطني.

