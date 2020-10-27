على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز.. أكثر من 6 ملايين ريال صفقات مزاد الصقور

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في 13 جلسة.. حظي باهتمام كبير في أوساط هواة صيد الصقور والطواريح والمستثمرين

حقّق مزاد نادي الصقور السعودي منذ انطلاقته في الثالث من أكتوبر الجاري، نجاحاً ملحوظاً، بعد أن حظي باهتمام كبير في أوساط هواة صيد الصقور والطواريح ومستثمري هذا المجال، علاوة على استقطاب الشباب، الذين حرصوا على التعرف على تفاصيل هذه الهواية التراثية الأصيلة.

فعبر 13 جلسة مزاد شهدها أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم- شمالي مدينة الرياض، تم بيع 62 صقراً، بقيمة 6 ملايين و306 آلاف ريال، ذهب أغلبها لصقور الشواهين بعدد 57 صقراً، وتنوّعت ما بين 39 فرخاً، و18 قرناساً، بينما شهد مساء أمس، تنوعاً جديداً بدخول أنواع مختلفة إلى المزاد الأول من نوعه، بعد بيع 3 صقور؛ جير بيور فرخ، وصقر جير شاهين فرخ، وآخر جير شاهين قرناس.

وتميّزت جلسات المزاد الثلاث عشرة بحضور كبير للصقارين والمهتمين، ومنافسة ساخنة بين المشاركين، محققة بذلك أرقاماً مثيرة؛ ارتفعت لتقترب إلى المليون ريال في أحد المساءات، وهبطت إلى 132 ألف ريال في ليلة أخرى، إلا أن حماس المشاركين لم ينخفض، بعد أن تنافسوا في أنواع معينة من الصقور، وتراوحت أسعارها تفاوتاً بين 15 ألف ريال و650 ألف ريال للصقر.

ولم تنتهِ الإثارة في ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الأول، الذي تتواصل فعالياته حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل، وجاءت الليلة الثالثة عشرة للمزاد "استثنائية" بالمعايير كافة، والتي أقيمت مساء أمس (الإثنين)، وخصّصها النادي لصقور "الجير بيور"، الفرخ والقرناس، وأيضاً قرموشة جير قرناس، وصقور المسابقات ذات الإنجازات، بعد أن أتاح أيامه السابقة للشواهين بأنواعها المختلفة، ويأتي ذلك دعماً للمهتمين بهذا المجال، وسعياً لتوفير خيارات متنوعة للراغبين في اقتناء أنواع الصقور المختلفة.نادي الصقور السعودي