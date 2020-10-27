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"الصحة العالمية" تحذّر من الاستسلام لجائحة كورونا

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"الصحة العالمية" تحذّر من الاستسلام لجائحة كورونا "الصحة العالمية" تحذّر من الاستسلام لجائحة كورونا
أدهانوم: ينتشر الارتباك وترتفع حالات الإصابة والوفيات

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ من الاستسلام لجائحة كورونا، مشيراً إلى خطورة العناء الناجم عن الجائحة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وامتلاء أسرّة المستشفيات بالمرضى.

وقال أدهانوم؛ للصحفيين في جنيف، أمس الإثنين، "يشهد عديدٌ من الدول في نصف الكرة الشمالي ارتفاعاً مقلقاً في حالات الإصابة ودخول المستشفيات".

وأضاف "وحدات الرعاية المركّزة امتلأت لأقصى طاقتها في بعض الأماكن، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأُصيب أكثر من 40 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، وتُوفي أكثر من مليون شخص من جرّاء مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس.

وقال أدهانوم؛ إنه يتفهم العناء الناجم عن الجائحة الذي يشعر به الأشخاص نتيجة الإغلاقات، وتابع "العمل من المنزل، وتعلُّم الأطفال عن بُعد، وعدم القدرة على الاحتفال بالمناسبات مع الأصدقاء والعائلة، أو عدم القدرة على الحضور للحداد على الأحباء، أمرٌ قاسٍ، والتعب حقيقي".

وأوضح "لكن لا يمكننا الاستسلام، يتعيّن على القادة الموازنة بين اضطراب الحياة وسُبل العيش، والحاجة إلى حماية العاملين الصحيين والأنظمة الصحية مع امتلاء وحدات العناية المركّزة"، كما حثّ القادة على اتباع نصائح الخبراء والتوقف عن استخدام الفيروس كلعبة سياسية.

وقال: "هناك انقسام سياسي على المستوى الوطني، حيث إن هناك عدم احترام واضح للعلم والمهنيين الصحيين، وينتشر الارتباك وترتفع حالات الإصابة والوفيات".

وتابع "لذلك قلت مراراً توقفوا عن تسييس كوفيد-19".منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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