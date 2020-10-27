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البرازيل: 263 وفاة جديدة بكورونا.. وكوريا الجنوبية تسجّل 88 إصابة

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البرازيل: 263 وفاة جديدة بكورونا.. وكوريا الجنوبية تسجّل 88 إصابة البرازيل: 263 وفاة جديدة بكورونا.. وكوريا الجنوبية تسجّل 88 إصابة
خلال الـ 24 ساعة الماضية

البرازيل: 263 وفاة جديدة بكورونا.. وكوريا الجنوبية تسجّل 88 إصابة

سجّلت البرازيل خلال الـ 24 الساعة الماضية 15726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و263 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة البرازيلية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمسة ملايين و409854 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 157397.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا.

من جهة أخرى، أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 26043 مصاباً، بزيادة 88 مصاباً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت "الصحة" الكورية، أن من بين الـ 88 إصابة جديدة، جاءت 72 حالة عدوى محلية، و16 حالة من الخارج.البرازيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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