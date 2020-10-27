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يعد انتصاراً لـ "".. "الشيوخ الأمريكي" يقرُّ تعيين القاضية "باريت" في المحكمة العليا

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يعد انتصاراً لـ "ترامب".. "الشيوخ الأمريكي" يقرُّ تعيين القاضية "باريت" في المحكمة العليا يعد انتصاراً لـ "".. "الشيوخ الأمريكي" يقرُّ تعيين القاضية "باريت" في المحكمة العليا
تُوصف بأنها كاثوليكية متدينة.. 52 عضواً وافقوا و48 عارضوا

يعد انتصاراً لـ

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين القاضية إيمي كوني باريت؛ في المحكمة العليا الأمريكية، وهو ما يعد انتصاراً سياسياً للرئيس دونالد ؛ قبل نحو أسبوع من انتخابات الرئاسة، طبقاً لـ "بي بي سي".

وأيّد 52 عضواً، جميعهم من الجمهوريين، تعيين القاضية التي تبلغ من العمر 48 عاماً، في حين صوّت 48 عضواً ضدّ هذا التعيين.

وبتعيين باريت، التي تُوصف بأنها كاثوليكية متدينة، في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تتحقّق أغلبية للقضاة المحافظين في المحكمة العليا بنسبة 6 مقابل 3 ليبراليين.

وكانت سوزان كولينز؛ عضوة مجلس الشيوخ التي تخوض معركة انتخابية قاسية في ولاية مين لإعادة انتخابها، هي الوحيدة من الحزب الجمهوري التي صوّتت ضدّ تعيين مرشحة ترامب.

وتنضم باريت؛ إلى المحكمة العليا خلفاً للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبرغ؛ التي تُوفيت الشهر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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