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"الأرصاد": سماء غائمة على شمال المملكة والمرتفعات الغربية والجنوبية

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"الأرصاد": سماء غائمة على شمال المملكة والمرتفعات الغربية والجنوبية "الأرصاد": سماء غائمة على شمال المملكة والمرتفعات الغربية والجنوبية
تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها، وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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