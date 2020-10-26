أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تحث على إبداء الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

Print
"التجارة" تحث على إبداء الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون "التجارة" تحث على إبداء الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون
انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة للمهتمين والعموم

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون (للأفراد)، عبر البريد الإلكتروني؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة وذلك قبل تاريخ 12/ 3/ 1442.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون؛ سعياً منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية، وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة، والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون وذلك من خلال إرسال المرئيات إلى البريد الإلكتروني:(professionallicenses@mc.gov.sa).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

شبكة عيون الإخبارية