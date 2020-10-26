أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلل يصيب منصة "مدرستي" يمنع وصول الطلاب والمعلمين إليها

Print
خلل يصيب منصة "مدرستي" يمنع وصول الطلاب والمعلمين إليها خلل يصيب منصة "مدرستي" يمنع وصول الطلاب والمعلمين إليها
متابعة الدروس عبر "مايكروسوفت تيمز" مؤقتاً

خلل يصيب منصة

تعثرت منصة "مدرستي" اليوم، حيث تعذر دخول المستفيدين منها على المنصة من معلمين وطلاب، ووجد بعضهم صعوبة في الوصول إلى المنصة لحضور الحصص ونقل الدروس للطلاب عبر "التيمز".

وتداول مغردون صورًا لتعثر المنصة، والتي بدورها بثت رسالة إلى المستفيدين منها تدعوهم إلى متابعة دروسهم عبر ميكروسوفت تيمز، بسبب تعثر المنصة مقدمة اعتذارها عن الخلل الطارئ.

يذكر أن المنصة شهدت الأسبوع الماضي كفاءة عالية في الأداء، ولَم تشهد تعثرًا طيلة الأسبوع المنصرم.

وناشد مغردون، بسرعة إيجاد حل لتعطل منصة "مدرستي"، وذلك بإرسال إشعارات لأولياء الأمور والطلاب بالدخول عن طريق "التيمز"؛ لإكمال يومهم الدراسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

شبكة عيون الإخبارية