بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أسفر حادث انقلاب أتوبيس نقل عام على طريق "الفرافرة – ديروط" بالقرب من نقطة الكيلو 120 بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن إصابة 10 أشخاص.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل عام على طريق "الفرافرة – ديروط".

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل 4 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وآخرين إلى مستشفى الفرافرة المركزي وحُرر محضرُا بالحادث تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتبين إصابة: "طوابي محمد طوابي 30 عامًا، وفرج أحمد عبد الله 41 عامًا، ومجدي عبد الحميد محمود 38 عامًا، ومحمود عبد ربه أبو النور 35 عامًا، وشقيقته صابرين 23 عامًا، وسمر طارق سعيد 22 عامًا، وهيام جميل صبري 48 عاما، وعمرو محمد عبد القادر 18 عامًا، وعمر فؤاد عمر 20 عامًا، ومؤمن محمد محمد 19 عامًا"، بجروح وكسور وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.