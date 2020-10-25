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الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
"العنزي" إلى رتبة "مقدم"
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
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Mbc مصر
الشيف حسن | مقادير حلاوة المولد وكيفية تحضيرها
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Mbc مصر
الأحد 25 أكتوبر 2020 09:18 صباحاً
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