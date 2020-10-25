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خلال الربع الثالث من 2020.. "سابك" تعلن تسجيل صافي ربح 1.09 مليار ريال

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خلال الربع الثالث من 2020.. "سابك" تعلن تسجيل صافي ربح 1.09 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2020.. "سابك" تعلن تسجيل صافي ربح 1.09 مليار ريال
مقابل تسجيلها أرباح 0.74 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 47%

خلال الربع الثالث من 2020..

أعلنت الشركة للصناعات الأساسية "سابك"، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.09 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2020، مقابل تسجيلها أرباحًا بلغت 0.74 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 47%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى زيادة في الكميات المنتجة والمباعة، بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال.سابك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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