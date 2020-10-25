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الصرف للمستفيدين يبدأ اليوم.. "الفضلي" يشكر القيادة لدعمها "ريف"

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الصرف للمستفيدين يبدأ اليوم.. "الفضلي" يشكر القيادة لدعمها "ريف" الصرف للمستفيدين يبدأ اليوم.. "الفضلي" يشكر القيادة لدعمها "ريف"
قال: برنامج يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وتحقيق "الرؤية 30"

الصرف للمستفيدين يبدأ اليوم..

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص الشكر والامتنان، للقيادة الرشيدة، لدعمها الكريم برنامج التنمية الريفية الزراعية #برنامج_ريف.

وقال "الفضلي"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أرفع خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما الكريم برنامج التنمية الريفية الزراعية #برنامج_ريف الذي يبدأ اليوم بالصرف للمستفيدين من صغار المنتجين الزراعيين، ما سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية وتحقيق رؤية المملكة 2030".

وأوضح، أن البرنامج بميزانية تفوق الـ7 مليارات ريال، استهدف #برنامج_ريف منذ انطلاقته تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والمائية.

ويسهم #برنامج_ريف من خلال استثماره الميز النسبية لمناطق المملكة، في تطوير الإنتاج الزراعي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي بما يحقق الاستدامة الزراعية والبيئية.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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