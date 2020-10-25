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جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين

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جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين
تهدف إلى تنمية معارف المشاركين في القدرة على تعديل السلوك الطلابي

جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين

دعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران أمس، المعلمين والمعلمات، إلى التسجيل في المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية عبر الرابط التالي: training.nu.edu.sa.

وتشتمل الدورات التدريبية، التي ستنفذ غداً وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على برامح تدريبية في "مهارات تعديل السلوك الطلابي"، ودورة " مهارات المعلم الرقمي"، تهدف إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تعديل السلوك الطلابي، وعلى تطبيق التعلّم الرقمي بنجاح.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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