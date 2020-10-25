أخبار عاجلة

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
وزير الحرس الوطني يرعى المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية.. الشهر المقبل -
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسميًّا ودون إحراج.. واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد

Print
رسميًّا ودون إحراج.. واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد رسميًّا ودون إحراج.. واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد
تقنية جديدة.. إلى الأبد بعيدًا عن تطبيق خيار الحظر أو الخروج من المجموعة

رسميًّا ودون إحراج.. واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، منح أخيرًا ورسميًّا لمستخدميه إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "واتساب" أتاحت لمستخدميها خيار "كتم صوت دردشات بعينها إلى الأبد"؛ للتخلص من المزعجين دون الدخول في جدل الإحراج منهم.

ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة كتم صوت دردشات فردية أو مجموعات إلى الأبد دون تطبيق خيار الحظر أو الخروج من المجموعة.

ويوفر "واتساب" 3 خيارات لكتم الدردشات إما 8 ساعات أو أسبوع واحد أو إلى الأبد؛ بدلًا من خيار "عام واحد".

وطرح واتساب تلك الميزة لجميع مستخدميه عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" وكذلك في إصدار "الويب".

وكان "واتساب" قد طرح منذ فترة تلك الخاصية عبر الإصدار التجريبي "واتساب بيتا"؛ لكنه نقله أخيرًا إلى النسخة العامة من التطبيق.

خطوات التشغيل

ويمكن تفعيل تلك الخاصية الجديدة عبر "واتساب" عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات:

- افتح دردشة "واتساب" التي تريد كتمها.

- اضغط على موضوع المجموعة.

- يمكنك أيضًا تمرير المجموعة إلى اليسار في علامة التبويب للدردشات.

- اضغط على خيار المزيد، ثم خيار كتم الصوت.

- ستحصل على 3 خيارات: 8 ساعات- أسبوع- دائمًا (بدلًا من عام).

- حدد المدة الزمنية التي تريد كتم صوت الإشعارات بها.

- سيتم كتم صوت دردشة واتساب الخاصة بك.واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

شبكة عيون الإخبارية